Армия Непала эвакуировала президента из-за беспорядков
Президента Непала Паудела эвакуировали из-за проникновения в его резиденцию
© Getty Images / NurPhotoПрезидент Непала Рам Чандра Паудел
© Getty Images / NurPhoto
Президент Непала Рам Чандра Паудел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как участники беспорядков вошли в его резиденцию, его офис в столице подожжен, сообщает портал Khabarhub.
Ранее портал сообщал, что участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, вошли в резиденцию президента страны.
"В ответ на нападение армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу на вертолёте в Шивапури, где расположен военный учебный центр, обеспечив его безопасность", - пишет издание, отметив, что участники беспорядков подожгли его офис.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16