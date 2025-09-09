https://ria.ru/20250909/premer-2040680861.html
Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где подаст прошение об отставке
2025-09-09T14:35:00+03:00
2025-09-09T14:39:00+03:00
франция
в мире
франсуа байру
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру прибыл в Елисейский дворец, где он подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке после выражения правительству недоверия, трансляцию ведет телеканал BFMTV.На кадрах видно, как машина с Байру в сопровождении полицейских подъехала к резиденции французского лидера.
