14:35 09.09.2025 (обновлено: 14:39 09.09.2025)
Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где подаст прошение об отставке
Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где подаст прошение об отставке
франция
в мире
франсуа байру
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру прибыл в Елисейский дворец, где он подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке после выражения правительству недоверия, трансляцию ведет телеканал BFMTV.На кадрах видно, как машина с Байру в сопровождении полицейских подъехала к резиденции французского лидера.
франция, в мире, франсуа байру, эммануэль макрон
Франция, В мире, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру прибыл в Елисейский дворец, где он подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке после выражения правительству недоверия, трансляцию ведет телеканал BFMTV.
На кадрах видно, как машина с Байру в сопровождении полицейских подъехала к резиденции французского лидера.
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин
