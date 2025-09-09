https://ria.ru/20250909/premer-2040651154.html
Премьер Финляндии обсудит с лидерами партий гарантии Украине, пишут СМИ
Премьер Финляндии обсудит с лидерами партий гарантии Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2025
Премьер Финляндии обсудит с лидерами партий гарантии Украине, пишут СМИ
Премьер Финляндии Петтери Орпо созвал председателей всех парламентских партий для обсуждения гарантий безопасности Украины, сообщает телерадиовещательная... РИА Новости, 09.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879304656_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_d0ff39a7549eb0d7241166ce83c57d20.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер Финляндии Петтери Орпо созвал председателей всех парламентских партий для обсуждения гарантий безопасности Украины, сообщает телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на источники. "Премьер-министр Петтери Орпо созвал встречу лидеров парламентских партий. Встреча состоится сегодня во второй половине дня" - говорится в сообщении. По данным Yle, лидеры партий обсудят итоги встречи "коалиции желающих" по гарантиям безопасности Украине, прошедшей в Париже на прошлой неделе, а также вопрос участия Финляндии в гарантиях безопасности. Президент Финляндии Александр Стубб заявил по итогам встречи "коалиции желающих" 4 сентября, что Финляндия еще не приняла решение о том, как будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, на данный момент речь не идет об отправке финских военных на Украину. Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
