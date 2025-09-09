https://ria.ru/20250909/premer-2040648261.html
WSJ: подавший в отставку премьер Непала остается в Катманду
в мире
катманду
непал
беспорядки в непале
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавший в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране премьер Непала Шарма Оли остается в Катманду и находится в безопасности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на его пресс-секретаря. "Оли остается в Катманду и находится в безопасности", - говорится в сообщении издания. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.* запрещена в России как экстремистская
катманду
непал
в мире, катманду, непал, беспорядки в непале
