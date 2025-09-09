Рейтинг@Mail.ru
WSJ: подавший в отставку премьер Непала остается в Катманду
12:44 09.09.2025 (обновлено: 12:46 09.09.2025)
WSJ: подавший в отставку премьер Непала остается в Катманду
в мире
катманду
непал
беспорядки в непале
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавший в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране премьер Непала Шарма Оли остается в Катманду и находится в безопасности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на его пресс-секретаря. "Оли остается в Катманду и находится в безопасности", - говорится в сообщении издания. Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.* запрещена в России как экстремистская
в мире, катманду, непал, беспорядки в непале
В мире, Катманду, Непал, Беспорядки в Непале
© AP Photo / Greg BakerКхадга Прасад Шарма Оли
Кхадга Прасад Шарма Оли - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Greg Baker
Кхадга Прасад Шарма Оли. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подавший в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных беспорядков в стране премьер Непала Шарма Оли остается в Катманду и находится в безопасности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на его пресс-секретаря.
"Оли остается в Катманду и находится в безопасности", - говорится в сообщении издания.
Беспорядки начались из-за запрета на деятельность в стране крупных социальных сетей - платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
* запрещена в России как экстремистская
Протестующие проникли в отель Hilton в Катманду
