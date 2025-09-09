https://ria.ru/20250909/pravitelstvo-2040701184.html
Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми
Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе. В кабмине РФ отмечают, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой. "В законопроекте необходимо учесть, что законодательством РФ к состоянию опьянения отнесены не только алкогольное и наркотическое опьянение, но и иное токсическое опьянение", - добавляется в отзыве. Кроме того, подчеркивается, что в отдельных субъектах РФ уже установлен законодательный запрет на выгул собак лицами, не достигшими 14 или 16 лет, без сопровождения их родителей и иных законных представителей, лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также лицами, признанными недееспособными. "Таким образом, в целях недопущения представляющих повышенную опасность случаев выгула собак, а также с учетом наличия у органов государственной власти субъектов РФ полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных (в том числе к их выгулу) целесообразно проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак", - заключили в правительстве РФ.
