https://ria.ru/20250909/pravitelstvo-2040701184.html

Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми

Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми - РИА Новости, 09.09.2025

Правительство поддержало проект о запрете выгула собак опасных пород детьми

Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T15:42:00+03:00

2025-09-09T15:42:00+03:00

2025-09-09T15:45:00+03:00

общество

россия

нина останина

госдума рф

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о запрете выгула собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента межфракционной группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной второго апреля. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе. В кабмине РФ отмечают, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул указанными лицами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой. "В законопроекте необходимо учесть, что законодательством РФ к состоянию опьянения отнесены не только алкогольное и наркотическое опьянение, но и иное токсическое опьянение", - добавляется в отзыве. Кроме того, подчеркивается, что в отдельных субъектах РФ уже установлен законодательный запрет на выгул собак лицами, не достигшими 14 или 16 лет, без сопровождения их родителей и иных законных представителей, лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также лицами, признанными недееспособными. "Таким образом, в целях недопущения представляющих повышенную опасность случаев выгула собак, а также с учетом наличия у органов государственной власти субъектов РФ полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных (в том числе к их выгулу) целесообразно проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак", - заключили в правительстве РФ.

https://ria.ru/20250905/sud-2040026566.html

https://ria.ru/20250908/sobaka--2040434904.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, нина останина, госдума рф, правительство рф