Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске

Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске - РИА Новости, 09.09.2025

Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске

Короткое замыкание, предварительно, могло стать причиной пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, организована проверка, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:28:00+03:00

2025-09-09T11:28:00+03:00

2025-09-09T11:28:00+03:00

краснодарский край

ейск

россия

происшествия

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Короткое замыкание, предварительно, могло стать причиной пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, организована проверка, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк. "Организовали проверку. Предварительная причина - короткое замыкание", - заявили агентству в краевой прокуратуре.

краснодарский край

ейск

россия

краснодарский край, ейск, россия, происшествия