Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/pozhar-2040627981.html
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске - РИА Новости, 09.09.2025
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске
Короткое замыкание, предварительно, могло стать причиной пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, организована проверка, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T11:28:00+03:00
2025-09-09T11:28:00+03:00
краснодарский край
ейск
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040626388_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9999f85131797865d6e656a1809bb13c.jpg
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Короткое замыкание, предварительно, могло стать причиной пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, организована проверка, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк. "Организовали проверку. Предварительная причина - короткое замыкание", - заявили агентству в краевой прокуратуре.
https://ria.ru/20250909/pozhar-2040571886.html
краснодарский край
ейск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040626388_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_dbcb12c6249bf8abbf4147cb17cbd7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, ейск, россия, происшествия
Краснодарский край, Ейск, Россия, Происшествия
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в зоопарке в Ейске

© Фото : соцсетиПожар в Ейском зоопарке
Пожар в Ейском зоопарке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Ейском зоопарке
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Короткое замыкание, предварительно, могло стать причиной пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, организована проверка, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк.
"Организовали проверку. Предварительная причина - короткое замыкание", - заявили агентству в краевой прокуратуре.
Ликвидация пожара в пятиэтажке на юго-западе Москвы. 9 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека
Вчера, 03:34
 
Краснодарский крайЕйскРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала