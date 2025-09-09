https://ria.ru/20250909/pozhar-2040627981.html
Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке в Ейске
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Короткое замыкание, предварительно, могло стать причиной пожара в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске, организована проверка, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. Утром в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили журналистам, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли в результате пожара в Ейском зоопарке "Крокодиловый каньон". В этом здании по адресу Шмидта, 16/1 также находятся дельфинарий и контактный ("Трогательный") зоопарк. "Организовали проверку. Предварительная причина - короткое замыкание", - заявили агентству в краевой прокуратуре.
