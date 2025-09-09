Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Ейском зоопарке погибли 28 крокодилов и черепаха
11:15 09.09.2025 (обновлено: 14:05 09.09.2025)
При пожаре в Ейском зоопарке погибли 28 крокодилов и черепаха
При пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске погибли три десятка крокодилов и черепаха, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен — РИА Новости. При пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске погибли три десятка крокодилов и черепаха, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю."Пожарные быстро локализовали возгорание, не допустив его распространения на дельфинарий и океанариум. К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается", — говорится в релизе.Пожар в зоопарке на улице Шмидта, 16/1, начался около часа ночи. Там горело одноэтажное здание на площади 150 квадратных метров. В 01:19 пожар удалось локализовать, в 01:49 его полностью потушили. Среди людей погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели. Краевая прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.По адресу Шмидта, 16/1 находятся также дельфинарий и контактный зоопарк. В дельфинарии заявили, что животные находятся в безопасности, им ничего не угрожает.
В Ейске произошла странная история: сегодня разошлась новость о том, что в местном зоопарке в результате пожара погибли 28 крокодилов – теперь в ГУМЧС по Кубани сообщили, что эта информация не подтвердилась. При этом данные о погибших животных ранее публиковало и само ведомство. Теперь же там заявляют, что погибших животных не обнаружено. "На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб". Других существенных подробностей в ГУМЧС не приводят, дополнительной информации о том, что произошло с крокодилами и были ли они в зоопарке, пока нет. Видео публикует СУСК по региону.
россия, краснодарский край, ейск, происшествия
Россия, Краснодарский край, Ейск, Происшествия
КРАСНОДАР, 9 сен — РИА Новости. При пожаре в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске погибли три десятка крокодилов и черепаха, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю.
"Пожарные быстро локализовали возгорание, не допустив его распространения на дельфинарий и океанариум. К сожалению, 28 крокодилов и одна черепаха погибли. Причина пожара устанавливается", — говорится в релизе.
Пожар в зоопарке на улице Шмидта, 16/1, начался около часа ночи. Там горело одноэтажное здание на площади 150 квадратных метров. В 01:19 пожар удалось локализовать, в 01:49 его полностью потушили.
Среди людей погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели.
Краевая прокуратура организовала проверку. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
По адресу Шмидта, 16/1 находятся также дельфинарий и контактный зоопарк. В дельфинарии заявили, что животные находятся в безопасности, им ничего не угрожает.
