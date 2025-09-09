Рейтинг@Mail.ru
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/pozhar-2040596537.html
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки - РИА Новости, 09.09.2025
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки
Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:27:00+03:00
2025-09-09T09:27:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк ведомства. "На 3-й Гражданской улице произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже многоэтажного жилого дома. С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли восемь человек. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались десять человек. Возгорание тушили 38 специалистов и десять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
https://ria.ru/20250907/pozhar--2040264953.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки

В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки, пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк ведомства.
"На 3-й Гражданской улице произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже многоэтажного жилого дома. С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли восемь человек. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались десять человек. Возгорание тушили 38 специалистов и десять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
На месте пожара в доходном доме Янкеля Эсса в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в доходном доме Янкеля Эсса
7 сентября, 11:59
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала