В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки

В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки

Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк... 09.09.2025

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

происшествия

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк ведомства. "На 3-й Гражданской улице произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже многоэтажного жилого дома. С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли восемь человек. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались десять человек. Возгорание тушили 38 специалистов и десять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

