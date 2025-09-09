https://ria.ru/20250909/pozhar-2040596537.html
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки - РИА Новости, 09.09.2025
В Москве вспыхнул пожар в квартире многоэтажки
Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Москве, один человек пострадал, восемь были спасены огнеборцами МЧС РФ, сообщает столичный главк ведомства. "На 3-й Гражданской улице произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже многоэтажного жилого дома. С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли восемь человек. К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались десять человек. Возгорание тушили 38 специалистов и десять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
