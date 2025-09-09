https://ria.ru/20250909/pozhar-2040571886.html
При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека
При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 09.09.2025
При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека
Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, открытое горение ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T03:34:00+03:00
2025-09-09T03:34:00+03:00
2025-09-09T12:14:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040639530_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5b3a55fbd33d7943fc4c9fde32c05611.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, открытое горение ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на площади 65 квадратных метров. Огнем повреждены две квартиры на четвертом и балкон на пятом этажах. Проводится проливка и разборка конструкций... В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.Отмечается, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Москвы.
https://ria.ru/20250908/angarsk-2040364148.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040639530_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_53800445ab495b8c7bf9c5569642e1c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека
При пожаре в пятиэтажке в Москве пострадали три человека, в том числе ребенок