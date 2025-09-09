https://ria.ru/20250909/pozhar-2040571886.html

При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека

При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 09.09.2025

При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека

Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, открытое горение ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T03:34:00+03:00

2025-09-09T03:34:00+03:00

2025-09-09T12:14:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, открытое горение ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на площади 65 квадратных метров. Огнем повреждены две квартиры на четвертом и балкон на пятом этажах. Проводится проливка и разборка конструкций... В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.Отмечается, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Москвы.

