03:34 09.09.2025 (обновлено: 12:14 09.09.2025)
При пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали три человека
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, открытое горение ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на площади 65 квадратных метров. Огнем повреждены две квартиры на четвертом и балкон на пятом этажах. Проводится проливка и разборка конструкций... В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.Отмечается, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Москвы.
2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы, открытое горение ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на площади 65 квадратных метров. Огнем повреждены две квартиры на четвертом и балкон на пятом этажах. Проводится проливка и разборка конструкций... В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для эвакуированных развернут пункт временного размещения на базе школы. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Москвы.
Пожар в квартире многоэтажного дома в Ангарске. 8 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Ангарске
8 сентября, 10:10
 
