При обстреле ВСУ в Донецке получило повреждения здание института
2025-09-09T11:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
киев
происшествия
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Здание Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) в Донецке повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате фашистского обстрела украинских националистов повреждено здание института РАНИМИ по улице Челюскинцев в Киевском районе", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
