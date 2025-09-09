https://ria.ru/20250909/povrezhdeniya--2040620929.html

При обстреле ВСУ в Донецке получило повреждения здание института

При обстреле ВСУ в Донецке получило повреждения здание института - РИА Новости, 09.09.2025

При обстреле ВСУ в Донецке получило повреждения здание института

Здание Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T11:00:00+03:00

2025-09-09T11:00:00+03:00

2025-09-09T11:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

киев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040620071_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_e8c52ce531ec19f32649d0033b89989f.jpg

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Здание Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) в Донецке повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате фашистского обстрела украинских националистов повреждено здание института РАНИМИ по улице Челюскинцев в Киевском районе", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, киев, происшествия