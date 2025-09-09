Рейтинг@Mail.ru
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/postpred-2040753306.html
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что удар в Дохе был нанесен по лидерам ХАМАС, которые "планировали" атаку 7 октября 2023 года. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:59:00+03:00
2025-09-09T17:59:00+03:00
в мире
доха
израиль
хамас
оон
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:364:878:858_1920x0_80_0_0_33923094359b70e403d0349598627d2c.jpg
ООН, 9 сен – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что удар в Дохе был нанесен по лидерам ХАМАС, которые "планировали" атаку 7 октября 2023 года. "Точный удар по Дохе был направлен по высокопоставленным лидерам ХАМАС, которые планировали массовое убийство 7 октября и праздновали это событие, в то время как наши граждане были похищены. Я выражаю признательность нашим силам безопасности за эту смелую и четкую операцию. Террористам негде спрятаться, и мы будем продолжать преследовать их повсюду", – написал Данон в соцсети Х.
https://ria.ru/20250909/dokha-2040750801.html
доха
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040713549_0:282:878:941_1920x0_80_0_0_285485ad201d1e170e499e213d6e3c33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, доха, израиль, хамас, оон, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Доха, Израиль, ХАМАС, ООН, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе

Данон: Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС, планировавшим атаку в 2023 году

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Дохе
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Дохе
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 9 сен – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что удар в Дохе был нанесен по лидерам ХАМАС, которые "планировали" атаку 7 октября 2023 года.
"Точный удар по Дохе был направлен по высокопоставленным лидерам ХАМАС, которые планировали массовое убийство 7 октября и праздновали это событие, в то время как наши граждане были похищены. Я выражаю признательность нашим силам безопасности за эту смелую и четкую операцию. Террористам негде спрятаться, и мы будем продолжать преследовать их повсюду", – написал Данон в соцсети Х.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Источник сообщил о ранениях некоторых членов делегации ХАМАС в Дохе
Вчера, 17:50
 
В миреДохаИзраильХАМАСООНУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала