Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что удар в Дохе был нанесен по лидерам ХАМАС, которые "планировали" атаку 7 октября 2023 года. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:59:00+03:00
2025-09-09T17:59:00+03:00
2025-09-09T17:59:00+03:00
ООН, 9 сен – РИА Новости. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что удар в Дохе был нанесен по лидерам ХАМАС, которые "планировали" атаку 7 октября 2023 года. "Точный удар по Дохе был направлен по высокопоставленным лидерам ХАМАС, которые планировали массовое убийство 7 октября и праздновали это событие, в то время как наши граждане были похищены. Я выражаю признательность нашим силам безопасности за эту смелую и четкую операцию. Террористам негде спрятаться, и мы будем продолжать преследовать их повсюду", – написал Данон в соцсети Х.
Постпред Израиля в ООН рассказал, по кому был нанесен удар в Дохе
