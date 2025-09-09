https://ria.ru/20250909/posolstvo-2040747995.html
Посольство США в Катаре советовало американцам укрыться от ударов по Дохе
2025-09-09T17:39:00+03:00
2025-09-09T17:39:00+03:00
2025-09-09T17:49:00+03:00
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах по Дохе и посоветовало американским гражданам в этой стране укрыться в местах проживания на фоне ударов Израиля по офисам членов политбюро палестинского движения ХАМАС в жилых районах катарской столицы и пригородах. "Мы получили сообщения о ракетных ударах по Дохе. Посольство США ввело режим самоизоляции для своих объектов. Гражданам США рекомендуется самоизолироваться и следить за обновлениями в социальных сетях", - отмечается в сообщении дипмиссии в социальной сети Х. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
