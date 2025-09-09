Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Катаре советовало американцам укрыться от ударов по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
17:39 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Посольство США в Катаре советовало американцам укрыться от ударов по Дохе
в мире
сша
доха
израиль
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах по Дохе и посоветовало американским гражданам в этой стране укрыться в местах проживания на фоне ударов Израиля по офисам членов политбюро палестинского движения ХАМАС в жилых районах катарской столицы и пригородах. "Мы получили сообщения о ракетных ударах по Дохе. Посольство США ввело режим самоизоляции для своих объектов. Гражданам США рекомендуется самоизолироваться и следить за обновлениями в социальных сетях", - отмечается в сообщении дипмиссии в социальной сети Х. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
в мире, сша, доха, израиль, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, США, Доха, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах по Дохе и посоветовало американским гражданам в этой стране укрыться в местах проживания на фоне ударов Израиля по офисам членов политбюро палестинского движения ХАМАС в жилых районах катарской столицы и пригородах.
"Мы получили сообщения о ракетных ударах по Дохе. Посольство США ввело режим самоизоляции для своих объектов. Гражданам США рекомендуется самоизолироваться и следить за обновлениями в социальных сетях", - отмечается в сообщении дипмиссии в социальной сети Х.
Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС
