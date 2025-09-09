https://ria.ru/20250909/posolstvo-2040747995.html

Посольство США в Катаре советовало американцам укрыться от ударов по Дохе

Посольство США в Катаре советовало американцам укрыться от ударов по Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Посольство США в Катаре советовало американцам укрыться от ударов по Дохе

Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах по Дохе и посоветовало американским гражданам в этой стране укрыться в местах проживания на фоне... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T17:39:00+03:00

2025-09-09T17:39:00+03:00

2025-09-09T17:49:00+03:00

в мире

сша

доха

израиль

дональд трамп

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg

ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Посольство США в Катаре получило информацию о ракетных ударах по Дохе и посоветовало американским гражданам в этой стране укрыться в местах проживания на фоне ударов Израиля по офисам членов политбюро палестинского движения ХАМАС в жилых районах катарской столицы и пригородах. "Мы получили сообщения о ракетных ударах по Дохе. Посольство США ввело режим самоизоляции для своих объектов. Гражданам США рекомендуется самоизолироваться и следить за обновлениями в социальных сетях", - отмечается в сообщении дипмиссии в социальной сети Х. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20250909/katar-2040746341.html

сша

доха

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, доха, израиль, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе