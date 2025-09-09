Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 09.09.2025 (обновлено: 17:40 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/polsha-2040737800.html
Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным
Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным - РИА Новости, 09.09.2025
Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным
Польша закрывает границу с Белоруссией лишь временно, в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T17:15:00+03:00
2025-09-09T17:40:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_f7ea21110f6cf97fd86d06a0fac7fe78.jpg
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польша закрывает границу с Белоруссией лишь временно, в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский. Премьер Польши Дональд Туск во вторник объявил, что в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу республика полностью закроет границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. "Это закрытие будет иметь временный характер", - сказал журналистам Кервиньский. Глава МВД подтвердил, что Польша закрывает границу в связи с учениями "Запад-2025", но не уточнил, когда пункты пропуска откроются вновь."Закрытие границы происходит в связи с угрозой, исходящей от маневров "Запад". Наиболее активная фаза учений "Запад", как говорят их организаторы, - это 12-16 сентября, но мы будем мониторить, как ситуация будет развиваться. Пограничные переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что ситуация для Польши, польских граждан не представляет никакой угрозы", - заявил Кервиньский.На белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
https://ria.ru/20250908/putin-2040457979.html
https://ria.ru/20250909/nato-2040712473.html
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b4af2a1df8b8a7501f792e09e78f2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск
Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным

Кервиньский: Польша лишь временно закрывает границу с Белоруссией

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши
Международный пункт пропуска Брузги на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска "Брузги" на границе Белоруссии и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польша закрывает границу с Белоруссией лишь временно, в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.
Премьер Польши Дональд Туск во вторник объявил, что в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу республика полностью закроет границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска.
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Главная победа": в Польше сделали громкое заявление о Путине
8 сентября, 15:49
"Это закрытие будет иметь временный характер", - сказал журналистам Кервиньский.
Глава МВД подтвердил, что Польша закрывает границу в связи с учениями "Запад-2025", но не уточнил, когда пункты пропуска откроются вновь.
"Закрытие границы происходит в связи с угрозой, исходящей от маневров "Запад". Наиболее активная фаза учений "Запад", как говорят их организаторы, - это 12-16 сентября, но мы будем мониторить, как ситуация будет развиваться. Пограничные переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что ситуация для Польши, польских граждан не представляет никакой угрозы", - заявил Кервиньский.
На белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Польше резко высказались о НАТО
Вчера, 16:17
 
В миреПольшаБелоруссияДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала