Глава МВД Польши заявил, что закрытие границы с Белоруссией будет временным

Польша закрывает границу с Белоруссией лишь временно, в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский. РИА Новости, 09.09.2025

ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Польша закрывает границу с Белоруссией лишь временно, в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский. Премьер Польши Дональд Туск во вторник объявил, что в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу республика полностью закроет границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. "Это закрытие будет иметь временный характер", - сказал журналистам Кервиньский. Глава МВД подтвердил, что Польша закрывает границу в связи с учениями "Запад-2025", но не уточнил, когда пункты пропуска откроются вновь."Закрытие границы происходит в связи с угрозой, исходящей от маневров "Запад". Наиболее активная фаза учений "Запад", как говорят их организаторы, - это 12-16 сентября, но мы будем мониторить, как ситуация будет развиваться. Пограничные переходы будут открыты только тогда, когда мы будем на 100% уверены, что ситуация для Польши, польских граждан не представляет никакой угрозы", - заявил Кервиньский.На белорусско-польской границе действуют один автомобильный и два железнодорожных перехода.Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее сделал заявление, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории страны от западных границ. Позже начальник белорусского департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Валерий Ревенко объяснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений предполагает сокращение численности участников почти вдвое.

