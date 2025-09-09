https://ria.ru/20250909/polsha-2040682826.html

Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией

Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией - РИА Новости, 09.09.2025

Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией

Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск."В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в частности железнодорожные переходы", — сказал он, открывая заседание правительства.Продолжительность закрытия границы премьер не уточнил. Министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервинский указал, что это лишь временная мера. В качестве еще одной причины Туск назвал "провокацию" с арестом в Белоруссии гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже.В воскресенье МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и как можно скорее покинуть страну якобы из-за риска ухудшения ситуации с безопасностью.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.

