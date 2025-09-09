Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией
Туск заявил о закрытии границы Польши с Белоруссией из-за учений "Запад"
Пограничники на польско-белорусской границе в Половцах, Польша
Пограничники на польско-белорусской границе в Половцах, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.
"В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в частности железнодорожные переходы", — сказал он, открывая заседание правительства.
В четверг белорусское телевидение сообщило, что КГБ задержал с поличным поляка в Лепеле в Витебской области за шпионаж, у него изъяли секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Яцек Добжинский выступил с утверждением, что задержанный якобы не имеет отношения к шпионской деятельности, он является монахом.
В воскресенье МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и как можно скорее покинуть страну якобы из-за риска ухудшения ситуации с безопасностью.
В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
