Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией
14:39 09.09.2025 (обновлено: 17:15 09.09.2025)
Туск объявил о закрытии границы Польши с Белоруссией
Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск. РИА Новости, 09.09.2025
ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск."В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в частности железнодорожные переходы", — сказал он, открывая заседание правительства.Продолжительность закрытия границы премьер не уточнил. Министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервинский указал, что это лишь временная мера. В качестве еще одной причины Туск назвал "провокацию" с арестом в Белоруссии гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже.В воскресенье МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и как можно скорее покинуть страну якобы из-за риска ухудшения ситуации с безопасностью.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
польша, дональд туск, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
ВАРШАВА, 9 сен — РИА Новости. Польша в четверг полностью закрывает границу с Белоруссией из-за учений "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.
"В пятницу начинаются российско-белорусские маневры у нашей восточной границы. Это имеет свои последствия, в том числе наши учения. Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в частности железнодорожные переходы", — сказал он, открывая заседание правительства.
Продолжительность закрытия границы премьер не уточнил. Министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервинский указал, что это лишь временная мера. В качестве еще одной причины Туск назвал "провокацию" с арестом в Белоруссии гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже.

В четверг белорусское телевидение сообщило, что КГБ задержал с поличным поляка в Лепеле в Витебской области за шпионаж, у него изъяли секретные документы по учениям "Запад-2025". После этого пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Яцек Добжинский выступил с утверждением, что задержанный якобы не имеет отношения к шпионской деятельности, он является монахом.

В воскресенье МИД Польши призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию и как можно скорее покинуть страну якобы из-за риска ухудшения ситуации с безопасностью.
В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
