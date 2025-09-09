https://ria.ru/20250909/polsha-2040658175.html
Навроцкий объяснил, почему польских солдат не будет на Украине
Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. РИА Новости, 09.09.2025
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. "Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий. "Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
