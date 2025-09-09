Рейтинг@Mail.ru
Навроцкий объяснил, почему польских солдат не будет на Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/polsha-2040658175.html
Навроцкий объяснил, почему польских солдат не будет на Украине
Навроцкий объяснил, почему польских солдат не будет на Украине - РИА Новости, 09.09.2025
Навроцкий объяснил, почему польских солдат не будет на Украине
Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T13:34:00+03:00
2025-09-09T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
кароль навроцкий
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037647032_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85b736966cc7d028423d52e1f9d1e8cd.jpg
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий. "Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий. "Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250826/kiev-2037552092.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037647032_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_54b0910c696459b0e13196723b6fb35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, кароль навроцкий, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Кароль Навроцкий, НАТО
Навроцкий объяснил, почему польских солдат не будет на Украине

Навроцкий: польские войска на Украине не нужны, поэтому они туда не поедут

© AP Photo / Mindaugas KulbisПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Украине не нужны польские войска, поэтому они туда не отправятся, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.
"Нет такой необходимости. Участие польской армии на Украине с моей перспективы исключено", - сказал Навроцкий.
«
"Я не намерен дать своего согласия на участие польских солдат, на их выезд на Украину", - добавил он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Терпение иссякло. Заклятый друг преподнес Киеву неприятный сюрприз
26 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаКароль НавроцкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала