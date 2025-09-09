МВД Польши будет ежемесячно проверять украинцев на предмет трудоустройства
Душчык: МВД Польши будет проверять украинцев на предмет трудоустройства
ВАРШАВА, 9 сен - РИА Новости. Граждан Украины в Польше будут ежемесячно проверять на предмет трудоустройства, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык в эфире Польского телевидения.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. В первую очередь это касается ежемесячного пособия "800+" - выплату в размере 800 злотых (более 200 долларов) на каждого ребенка. Во вторник сейм Польши рассмотрит новый проект закона о помощи гражданам Украины, который предполагает лишение неработающих иностранцев социальных выплат.
"У нас простая система получения пособия "800+". Заявление подается один раз и целый год пособие перечисляется автоматически. Но в случае граждан Украины будет ежемесячная проверка их трудовой активности", - сказал Душчык.
Он пояснил, что украинцы будут лишаться права на социальные выплаты как только будут прекращать легально работать.
