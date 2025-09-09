Рейтинг@Mail.ru
Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности из-за удара Израиля по Катару
17:31 09.09.2025 (обновлено: 17:49 09.09.2025)
Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности из-за удара Израиля по Катару
Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности из-за удара Израиля по Катару - РИА Новости, 09.09.2025
Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности из-за удара Израиля по Катару
Полиция Нью-Йорка заявила, что усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне израильского удара по Катару. РИА Новости, 09.09.2025
ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка заявила, что усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне израильского удара по Катару. "Мы отслеживаем события в Катаре. Из соображений предосторожности перебрасываем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с федеральными партнёрами. Мы продолжим мониторить возможное влияние этих событий на Нью-Йорк", — говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в соцсети X. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности из-за удара Израиля по Катару

Полиция Нью-Йорка заявила об усилении безопасности после удара Израиля по Катару

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка заявила, что усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне израильского удара по Катару.
"Мы отслеживаем события в Катаре. Из соображений предосторожности перебрасываем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с федеральными партнёрами. Мы продолжим мониторить возможное влияние этих событий на Нью-Йорк", — говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в соцсети X.
Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Переговоры посредников по сектору Газа в Катаре приостановлены, пишут СМИ
Вчера, 17:26
 
