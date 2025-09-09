https://ria.ru/20250909/politsiya-2040745144.html

Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности из-за удара Израиля по Катару

2025-09-09T17:31:00+03:00

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка заявила, что усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне израильского удара по Катару. "Мы отслеживаем события в Катаре. Из соображений предосторожности перебрасываем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с федеральными партнёрами. Мы продолжим мониторить возможное влияние этих событий на Нью-Йорк", — говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в соцсети X. Во вторник армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.

