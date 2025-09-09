Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии
12:21 09.09.2025 (обновлено: 12:36 09.09.2025)
В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии
В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии - РИА Новости, 09.09.2025
В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии
В Архангельской области под стражу заключены несовершеннолетние, обвиняемые в совершении диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Архангельской области под стражу заключены несовершеннолетние, обвиняемые в совершении диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Расследуется уголовное дело по обвинению двух подростков в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)... По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 4 августа представитель украинских спецслужб вступил в переписку с подростком 2009 года рождения, проживающим в Архангельской области, и убедил его за вознаграждение повредить железнодорожную инфраструктуру. Отмечается, что подросток для совершения преступления привлек сверстника, с которым они на железнодорожной станции Коноша-1 подожгли релейные шкафы и скрылись. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Следственный комитет России призывает молодых людей к осторожности при общении в мессенджерах. Незнакомые собеседники могут вовлечь в противоправные деяния, включая преступления против транспортной инфраструктуры. Согласно законодательству Российской Федерации, за подобные действия предусмотрена строгая уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии

В Архангельской области арестовали двух подростков по подозрению в диверсии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Архангельской области под стражу заключены несовершеннолетние, обвиняемые в совершении диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по обвинению двух подростков в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)... По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 4 августа представитель украинских спецслужб вступил в переписку с подростком 2009 года рождения, проживающим в Архангельской области, и убедил его за вознаграждение повредить железнодорожную инфраструктуру. Отмечается, что подросток для совершения преступления привлек сверстника, с которым они на железнодорожной станции Коноша-1 подожгли релейные шкафы и скрылись.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России призывает молодых людей к осторожности при общении в мессенджерах. Незнакомые собеседники могут вовлечь в противоправные деяния, включая преступления против транспортной инфраструктуры. Согласно законодательству Российской Федерации, за подобные действия предусмотрена строгая уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.
