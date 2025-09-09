https://ria.ru/20250909/podrostki-2040642079.html

В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии

В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии - РИА Новости, 09.09.2025

В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии

9 сен

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Архангельской области под стражу заключены несовершеннолетние, обвиняемые в совершении диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Расследуется уголовное дело по обвинению двух подростков в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)... По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером 4 августа представитель украинских спецслужб вступил в переписку с подростком 2009 года рождения, проживающим в Архангельской области, и убедил его за вознаграждение повредить железнодорожную инфраструктуру. Отмечается, что подросток для совершения преступления привлек сверстника, с которым они на железнодорожной станции Коноша-1 подожгли релейные шкафы и скрылись. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Следственный комитет России призывает молодых людей к осторожности при общении в мессенджерах. Незнакомые собеседники могут вовлечь в противоправные деяния, включая преступления против транспортной инфраструктуры. Согласно законодательству Российской Федерации, за подобные действия предусмотрена строгая уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

