В Архангельской области арестовали подростков, подозреваемых в диверсии
В Архангельской области арестовали двух подростков по подозрению в диверсии
© Следком/TelegramЗадержание одного их несовершеннолетних, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге в Архангельской области
Задержание одного их несовершеннолетних, обвиняемых в совершении диверсии на железной дороге в Архангельской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Архангельской области под стражу заключены несовершеннолетние, обвиняемые в совершении диверсии на железной дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по обвинению двух подростков в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)... По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В Забайкалье пять человек получили сроки за диверсии
29 августа, 06:14
По данным следствия, вечером 4 августа представитель украинских спецслужб вступил в переписку с подростком 2009 года рождения, проживающим в Архангельской области, и убедил его за вознаграждение повредить железнодорожную инфраструктуру. Отмечается, что подросток для совершения преступления привлек сверстника, с которым они на железнодорожной станции Коноша-1 подожгли релейные шкафы и скрылись.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России призывает молодых людей к осторожности при общении в мессенджерах. Незнакомые собеседники могут вовлечь в противоправные деяния, включая преступления против транспортной инфраструктуры. Согласно законодательству Российской Федерации, за подобные действия предусмотрена строгая уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.