"Это безумие": на Западе запаниковали из-за плана ЕС против России

"Это безумие": на Западе запаниковали из-за плана ЕС против России

Агрессивная политика стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Агрессивная политика стран Европейского союза по отношению к России является безумной и провоцирует эскалацию конфликта, пишет журналист Томас Фази в соцсети X."Это безумие. <…> Агрессивная антироссийская риторика и программа перевооружения Европы невероятно опасны именно потому, что они рискуют создать самоисполняющееся пророчество, в котором Россия, чувствуя угрозу со стороны НАТО, решит положиться на ракеты большой дальности", — отметил он.Журналист отметил, что все усилия европейских стран должны быть направлены на нормализацию отношений с Россией и деэскалацию конфликта вместо гонки вооружений и провокаций в адрес Москвы.Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

