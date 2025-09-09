https://ria.ru/20250909/peregovory-2040610015.html

Источник: Турция рассчитывает на продолжение переговоров по Украине

Источник: Турция рассчитывает на продолжение переговоров по Украине - РИА Новости, 09.09.2025

Источник: Турция рассчитывает на продолжение переговоров по Украине

Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по Украине, сигналов по их возобновлению пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:26:00+03:00

2025-09-09T10:26:00+03:00

2025-09-09T10:26:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030981585_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_c5f539b3731726deff6f89e743f4752c.jpg

АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по Украине, сигналов по их возобновлению пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы , заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции. "Мы рассчитываем на то, что переговоры продолжатся. Но пока конкретных сигналов по их возобновлению, о том, когда будет очередной раунд, у нас нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках следующего раунда переговоров. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20250907/glava-2040230909.html

россия

украина

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, турция