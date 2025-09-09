Источник: Турция рассчитывает на продолжение переговоров по Украине
Дворец Чираган, где проходил третий раунд переговоров делегаций России и Украины
Дворец Чираган, где проходил третий раунд переговоров делегаций России и Украины. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Турция рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле по Украине, сигналов по их возобновлению пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле, чтобы обсудить конкретные военные и гуманитарные вопросы , заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил о предложении России повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной в Турции.
"Мы рассчитываем на то, что переговоры продолжатся. Но пока конкретных сигналов по их возобновлению, о том, когда будет очередной раунд, у нас нет", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных сроках следующего раунда переговоров.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в конце июля во Дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Россия в ходе переговоров предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. При этом позиции России и Украины по проектам меморандумов по урегулированию очень далеки, а встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", отметил возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
