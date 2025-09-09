https://ria.ru/20250909/palestina-2040733123.html
Палестина осудила удар Израиля по Катару
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Палестина решительно осуждает удар Израиля по Катару, это нарушение международного права и суверенитета страны, заявил палестинский вице-президент Хусейн аш-Шейх. "Мы решительно осуждаем израильский удар по братскому Государству Катар. Это нападение представляет собой серьезное нарушение международного права и суверенитета Катара и считается угрозой безопасности и стабильности в регионе", - написал аш-Шейх в соцсети X. Катар начал расследовать нападение на делегацию палестинского движения ХАМАС в жилом районе в Дохе со стороны Израиля, итоги будут скоро обнародованы, сообщил во вторник официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари в связи с израильскими ударами по катарской столице.
