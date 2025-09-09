https://ria.ru/20250909/optimizatsiya-2040608305.html

Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов

Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов

Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов

Оптимизация части госрасходов - постоянный процесс, она не всегда воспринимается позитивно, но каждый год появляются новые задачи и приоритеты, заявил министр...

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оптимизация части госрасходов - постоянный процесс, она не всегда воспринимается позитивно, но каждый год появляются новые задачи и приоритеты, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Оптимизация — это постоянный наш процесс, не всегда позитивно воспринимается нашими коллегами по правительству, но без оптимизации, без структурирования и приоритизации ежегодной, я думаю, что ничего бы у нас не получилось. Потому что каждый год возникают новые задачи, каждый год возникают новые приоритеты", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК."И каждый год мы пересматриваем все, что у нас есть в нашем, так сказать, распоряжении. Где-то приходится от чего-то отказываться, где-то приходится оптимизироваться и говорить: так, давайте часть своих бюджетов направляйте на новые задачи", – добавил он.

