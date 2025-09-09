Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов - РИА Новости, 09.09.2025
10:19 09.09.2025
Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов
Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов
Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов
Оптимизация части госрасходов - постоянный процесс, она не всегда воспринимается позитивно, но каждый год появляются новые задачи и приоритеты, заявил министр... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:19:00+03:00
2025-09-09T10:19:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оптимизация части госрасходов - постоянный процесс, она не всегда воспринимается позитивно, но каждый год появляются новые задачи и приоритеты, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Оптимизация — это постоянный наш процесс, не всегда позитивно воспринимается нашими коллегами по правительству, но без оптимизации, без структурирования и приоритизации ежегодной, я думаю, что ничего бы у нас не получилось. Потому что каждый год возникают новые задачи, каждый год возникают новые приоритеты", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК."И каждый год мы пересматриваем все, что у нас есть в нашем, так сказать, распоряжении. Где-то приходится от чего-то отказываться, где-то приходится оптимизироваться и говорить: так, давайте часть своих бюджетов направляйте на новые задачи", – добавил он.
Силуанов рассказал об оптимизации госрасходов

Силуанов: оптимизация части госрасходов не всегда воспринимается позитивно

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оптимизация части госрасходов - постоянный процесс, она не всегда воспринимается позитивно, но каждый год появляются новые задачи и приоритеты, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Оптимизация — это постоянный наш процесс, не всегда позитивно воспринимается нашими коллегами по правительству, но без оптимизации, без структурирования и приоритизации ежегодной, я думаю, что ничего бы у нас не получилось. Потому что каждый год возникают новые задачи, каждый год возникают новые приоритеты", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
"И каждый год мы пересматриваем все, что у нас есть в нашем, так сказать, распоряжении. Где-то приходится от чего-то отказываться, где-то приходится оптимизироваться и говорить: так, давайте часть своих бюджетов направляйте на новые задачи", – добавил он.
Силуанов рассказал о подготовке бюджета в условиях санкций
