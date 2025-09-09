https://ria.ru/20250909/opasnost-2040602148.html
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.09.2025
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщает приложение МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность", - говорится в сообщении. Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась 41 минуту.
