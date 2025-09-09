Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.09.2025
09:58 09.09.2025
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.09.2025
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 09.09.2025
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщает приложение МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность", - говорится в сообщении. Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась 41 минуту.
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность

На территории Краснодарского края отменили авиационную опасность

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщает приложение МЧС России.
"На территории края объявлена отмена угрозы "Авиационная опасность", - говорится в сообщении.
Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась 41 минуту.
