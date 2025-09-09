https://ria.ru/20250909/opasnost-2040600647.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.09.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:48:00+03:00

2025-09-09T09:48:00+03:00

2025-09-09T09:48:00+03:00

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_a89f2fe13f841606c544f7ba73e7ca34.jpg

БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 08.53 мск вторника, спустя 40 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250909/voronezh-2040593272.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков