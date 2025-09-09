https://ria.ru/20250909/opasnost-2040600647.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.09.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:48:00+03:00
2025-09-09T09:48:00+03:00
2025-09-09T09:48:00+03:00
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_a89f2fe13f841606c544f7ba73e7ca34.jpg
БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 08.53 мск вторника, спустя 40 минут тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250909/voronezh-2040593272.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938234842_3:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_1dfe434389fef826a5f18eb1473a711b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА через 40 минут