В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T09:04:00+03:00
2025-09-09T09:04:00+03:00
2025-09-09T09:04:00+03:00
БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
