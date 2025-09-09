https://ria.ru/20250909/obstrely-2040561975.html
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.09.2025
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T00:57:00+03:00
2025-09-09T00:57:00+03:00
2025-09-09T00:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Семь - на донецком направлении. Две - на макеевском направлении. Одна - на докучаевском направлении. Одна - на володарском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 39 боеприпасов. Поступили сведения о двух погибших и 16 пострадавших мирных жителях. В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.
https://ria.ru/20250908/poterya-2040530090.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 39 боеприпасов