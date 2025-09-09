https://ria.ru/20250909/novak-2040700877.html
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву
Россия рассчитывает на построение взаимоуважительных отношений с Сирией на новом этапе ее истории, поддерживает суверенитет и территориальную целостность САР
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на построение взаимоуважительных отношений с Сирией на новом этапе ее истории, поддерживает суверенитет и территориальную целостность САР, придает особое значение предстоящему визиту в Москву для участия в российско-арабском саммите сирийского президента временного периода Ахмеда аш-Шараа, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Во вторник проходит пресс-конференция в Дамаске после встречи главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани с российской делегацией во главе с Новаком. "Мы встретились сегодня, чтобы обсудить некоторые важные направления двустороннего сотрудничества. На этом новом историческом этапе отношения между двумя народами будут строиться на взаимном уважении... Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в арабо-российском саммите и подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии", - отметил Новак.
