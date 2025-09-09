Рейтинг@Mail.ru
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву - РИА Новости, 09.09.2025
15:41 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/novak-2040700877.html
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву - РИА Новости, 09.09.2025
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву
Россия рассчитывает на построение взаимоуважительных отношений с Сирией на новом этапе ее истории, поддерживает суверенитет и территориальную целостность САР,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T15:41:00+03:00
2025-09-09T15:41:00+03:00
россия
сирия
москва
александр новак
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на построение взаимоуважительных отношений с Сирией на новом этапе ее истории, поддерживает суверенитет и территориальную целостность САР, придает особое значение предстоящему визиту в Москву для участия в российско-арабском саммите сирийского президента временного периода Ахмеда аш-Шараа, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Во вторник проходит пресс-конференция в Дамаске после встречи главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани с российской делегацией во главе с Новаком. "Мы встретились сегодня, чтобы обсудить некоторые важные направления двустороннего сотрудничества. На этом новом историческом этапе отношения между двумя народами будут строиться на взаимном уважении... Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в арабо-российском саммите и подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии", - отметил Новак.
https://ria.ru/20250909/siriya-2040656777.html
россия
сирия
москва
россия, сирия, москва, александр новак, ахмед аш-шараа
Россия, Сирия, Москва, Александр Новак, Ахмед аш-Шараа
Новак: Россия придает особое значение визиту президента Сирии в Москву

Новак: РФ рассчитывает на построение взаимоуважительных отношений с Сирией

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак на ПМЭФ-2025. Архивное фото
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на построение взаимоуважительных отношений с Сирией на новом этапе ее истории, поддерживает суверенитет и территориальную целостность САР, придает особое значение предстоящему визиту в Москву для участия в российско-арабском саммите сирийского президента временного периода Ахмеда аш-Шараа, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
Во вторник проходит пресс-конференция в Дамаске после встречи главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани с российской делегацией во главе с Новаком.
"Мы встретились сегодня, чтобы обсудить некоторые важные направления двустороннего сотрудничества. На этом новом историческом этапе отношения между двумя народами будут строиться на взаимном уважении... Мы уделяем особое внимание предстоящему визиту президента Ахмеда аш-Шараа в Москву для участия в арабо-российском саммите и подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии", - отметил Новак.
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Глава МИД Сирии встретился с российской делегацией в Дамаске
Вчера, 13:29
 
Россия Сирия Москва Александр Новак Ахмед аш-Шараа
 
 
