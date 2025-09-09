Рейтинг@Mail.ru
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
21:02 09.09.2025 (обновлено: 23:18 09.09.2025)
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы."После того как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты во вторник утром были приостановлены в связи с мерами безопасности", — говорится в материале.В статье не уточняется, что это был за объект. Однако центр порекомендовал пассажирам напрямую обращаться в авиакомпании для корректировки времени запланированных рейсов.Ранее, 2 сентября, самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона. Как отметил Минтранс, беспилотник "был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований". Сейчас инцидент расследуют специальные службы.
в мире, вильнюс, литва, финляндия, гитанас науседа
В мире, Вильнюс, Литва, Финляндия, Гитанас Науседа
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе

Delfy: аэропорт Вильнюса временно приостановил работу из-за НЛО в небе

Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы.
"После того как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты во вторник утром были приостановлены в связи с мерами безопасности", — говорится в материале.
В статье не уточняется, что это был за объект. Однако центр порекомендовал пассажирам напрямую обращаться в авиакомпании для корректировки времени запланированных рейсов.
Ранее, 2 сентября, самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона. Как отметил Минтранс, беспилотник "был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований". Сейчас инцидент расследуют специальные службы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Вице-президент США рассказал об одержимости НЛО
2 августа, 05:58
 
В мире, Вильнюс, Литва, Финляндия, Гитанас Науседа
 
 
