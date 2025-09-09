https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html

НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе

НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе - РИА Новости, 09.09.2025

НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T21:02:00+03:00

2025-09-09T21:02:00+03:00

2025-09-09T23:18:00+03:00

в мире

вильнюс

литва

финляндия

гитанас науседа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/18/1556821850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6229efe4a68aec2144a0d4bb33cc1425.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы."После того как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты во вторник утром были приостановлены в связи с мерами безопасности", — говорится в материале.В статье не уточняется, что это был за объект. Однако центр порекомендовал пассажирам напрямую обращаться в авиакомпании для корректировки времени запланированных рейсов.Ранее, 2 сентября, самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона. Как отметил Минтранс, беспилотник "был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований". Сейчас инцидент расследуют специальные службы.

https://ria.ru/20250802/vitse-prezident-2032944224.html

вильнюс

литва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вильнюс, литва, финляндия, гитанас науседа