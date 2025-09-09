https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
2025-09-09T21:02:00+03:00
2025-09-09T21:02:00+03:00
2025-09-09T23:18:00+03:00
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за неопознанного летающего объекта в небе, сообщил портал Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами Литвы."После того как компания Oro navigacija сообщила службам Вильнюсского аэропорта о зафиксированном летающем объекте, полеты во вторник утром были приостановлены в связи с мерами безопасности", — говорится в материале.В статье не уточняется, что это был за объект. Однако центр порекомендовал пассажирам напрямую обращаться в авиакомпании для корректировки времени запланированных рейсов.Ранее, 2 сентября, самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, возвращавшийся из Финляндии, более получаса не мог приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона. Как отметил Минтранс, беспилотник "был поднят с рекламными целями и не выполнил установленных временных требований". Сейчас инцидент расследуют специальные службы.
