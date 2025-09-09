https://ria.ru/20250909/netanjahu-2040778174.html

Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе

Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025

Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались РИА Новости, 09.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались иммунитетом где-либо в мире. "Прошли времена, когда лидеры террористов могли пользоваться иммунитетом где угодно. Я не допущу этого. Наши враги должны знать, что еврейская кровь больше не стоит дешево", - заявил премьер на мероприятии посольства США в Израиле. Премьер Израиля добавил, что удар по лидерам движения ХАМАС в Дохе может открыть путь к окончанию войны в секторе Газа. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

2025

