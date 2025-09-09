Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/netanjahu-2040778174.html
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:01:00+03:00
2025-09-09T20:01:00+03:00
в мире
израиль
доха
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975167402_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_e33cf5dcb5e54f92e3a31ca4a67bc117.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались иммунитетом где-либо в мире. "Прошли времена, когда лидеры террористов могли пользоваться иммунитетом где угодно. Я не допущу этого. Наши враги должны знать, что еврейская кровь больше не стоит дешево", - заявил премьер на мероприятии посольства США в Израиле. Премьер Израиля добавил, что удар по лидерам движения ХАМАС в Дохе может открыть путь к окончанию войны в секторе Газа. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20250909/katar-2040771374.html
израиль
доха
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975167402_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_a876728885bbceefcfa2616301c6d443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, доха, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе

Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС больше не пользуются иммунитетом в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались иммунитетом где-либо в мире.
"Прошли времена, когда лидеры террористов могли пользоваться иммунитетом где угодно. Я не допущу этого. Наши враги должны знать, что еврейская кровь больше не стоит дешево", - заявил премьер на мероприятии посольства США в Израиле.
Премьер Израиля добавил, что удар по лидерам движения ХАМАС в Дохе может открыть путь к окончанию войны в секторе Газа.
Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Пять человек погибли при ударе Израиля по Дохе, сообщают СМИ
Вчера, 19:24
 
В миреИзраильДохаСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала