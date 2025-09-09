https://ria.ru/20250909/netanjahu-2040778174.html
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе - РИА Новости, 09.09.2025
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:01:00+03:00
2025-09-09T20:01:00+03:00
2025-09-09T20:01:00+03:00
в мире
израиль
доха
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975167402_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_e33cf5dcb5e54f92e3a31ca4a67bc117.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после удара по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе, что прошли те дни, когда "лидеры террористов" пользовались иммунитетом где-либо в мире. "Прошли времена, когда лидеры террористов могли пользоваться иммунитетом где угодно. Я не допущу этого. Наши враги должны знать, что еврейская кровь больше не стоит дешево", - заявил премьер на мероприятии посольства США в Израиле. Премьер Израиля добавил, что удар по лидерам движения ХАМАС в Дохе может открыть путь к окончанию войны в секторе Газа. Ранее очевидцы рассказали РИА Новости о череде взрывов в катарской столице, которые впоследствии оказались атаками Израиля на жилые здания, где находились офисы членов политбюро ХАМАС. Атаки произошли в момент обсуждения ХАМАС плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.
https://ria.ru/20250909/katar-2040771374.html
израиль
доха
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975167402_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_a876728885bbceefcfa2616301c6d443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, доха, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Нетаньяху прокомментировал израильский удар по лидерам ХАМАС в Дохе
Нетаньяху заявил, что лидеры ХАМАС больше не пользуются иммунитетом в мире