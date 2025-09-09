https://ria.ru/20250909/nepal-2040803486.html

Аэропорты в Непале закроют до четверга

Аэропорты в Непале закроют до четверга - РИА Новости, 09.09.2025

Аэропорты в Непале закроют до четверга

Непальские аэропорты, как ожидается, будут закрыты как минимум до 0.00 четверга по местному времени (21.15 среды мск), сообщило посольство РФ в стране. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T23:16:00+03:00

2025-09-09T23:16:00+03:00

2025-09-09T23:16:00+03:00

в мире

непал

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040639888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c387ee64a5c78d12aa1b1d9f004c14ea.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Непальские аэропорты, как ожидается, будут закрыты как минимум до 0.00 четверга по местному времени (21.15 среды мск), сообщило посольство РФ в стране. "По информации Совета по туризму и местных авиакомпаний, все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 0.00 часов 11 сентября (21.15 10 сентября мск -ред.). Не исключено дальнейшее продление закрытия", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства. В посольстве также призвали учитывать это закрытие при планировании перемещений и по возможности их минимизировать. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

непал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, беспорядки в непале