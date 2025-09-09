https://ria.ru/20250909/nepal-2040796181.html

СМИ сообщили о побеге заключенных во время беспорядков в Непале

СМИ сообщили о побеге заключенных во время беспорядков в Непале - РИА Новости, 09.09.2025

СМИ сообщили о побеге заключенных во время беспорядков в Непале

Около 900 заключенных сбежали из тюрьмы в Покхаре на фоне беспорядков в Непале, сообщает издание India Today. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T22:00:00+03:00

2025-09-09T22:00:00+03:00

2025-09-09T22:01:00+03:00

непал

в мире

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040632136_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c0f497568d211e306edc78345a5c4e1e.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 900 заключенных сбежали из тюрьмы в Покхаре на фоне беспорядков в Непале, сообщает издание India Today. "В Покхаре протестующие вошли в местную тюрьму, вынудив полицейских отступить, что позволило около 900 заключенным сбежать", - говорится в сообщении издания. В Катманду участники беспорядков подожгли здание тюрьмы Накху. Как сообщается, все заключенные оттуда были освобождены. Среди бежавших был и бывший министр внутренних дел Непала Рави Ламичхане. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, в мире, катманду, беспорядки в непале