СМИ сообщили о побеге заключенных во время беспорядков в Непале

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Около 900 заключенных сбежали из тюрьмы в Покхаре на фоне беспорядков в Непале, сообщает издание India Today. "В Покхаре протестующие вошли в местную тюрьму, вынудив полицейских отступить, что позволило около 900 заключенным сбежать", - говорится в сообщении издания. В Катманду участники беспорядков подожгли здание тюрьмы Накху. Как сообщается, все заключенные оттуда были освобождены. Среди бежавших был и бывший министр внутренних дел Непала Рави Ламичхане. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
