Рейтинг@Mail.ru
Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/nepal-2040794603.html
Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам
Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам - РИА Новости, 09.09.2025
Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам
Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:45:00+03:00
2025-09-09T21:45:00+03:00
в мире
непал
катманду
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_0:83:3072:1810_1920x0_80_0_0_35e04fc6897c2691e1d8fd564cf79065.jpg
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду и призвали вооруженные силы страны обеспечить безопасность и действие комендантского часа, сообщает индийский телеканал Times Now, публикуя текст заявления, озаглавленного "Протест Generation Z: разъяснения по поводу мирного движения и вандализма в отношении государственной собственности" "Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведён с чёткой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности", - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что участники движения Generation Z покинули площадки протестов и не связаны ни с одним лицом или группой, причастной к вандализму или уничтожению государственной собственности. "Наше движение не приветствует оппортунистов или членов политических партий, пытающихся использовать или искажать наши идеи. Мы не нуждались в них раньше и не нуждаемся в них сейчас. Это движение принадлежит исключительно молодёжи Непала - независимой, решительной и приверженной мирным переменам. В свете растущих рисков, создаваемых внешними агитаторами, мы настоятельно просим армию Непала тщательно оценить ситуацию и при необходимости ввести комендантский час в соответствующих районах для защиты граждан, поддержания порядка и предотвращения дальнейшего ущерба общественной собственности", - заявляют инициаторы протестов. Цель движения остаётся неизменной, говорится далее в заявлении: надлежащее правительство с квалифицированными и некоррумпированными лидерами. Мы продолжим бороться за лучшее будущее посредством единства, честности и мирных действий.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_434d5825fd762aed3d320b4417307bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, катманду, беспорядки в непале
В мире, Непал, Катманду, Беспорядки в Непале
Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам

Движение "Generation Z" заявило о непричастности к беспорядкам в Непале

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
Протест в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду и призвали вооруженные силы страны обеспечить безопасность и действие комендантского часа, сообщает индийский телеканал Times Now, публикуя текст заявления, озаглавленного "Протест Generation Z: разъяснения по поводу мирного движения и вандализма в отношении государственной собственности"
"Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведён с чёткой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности", - говорится в заявлении.
Массовые протесты в Непале
© AP Photo / Niranjan Shrestha

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

Протесты в Катманду

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
1 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

Протестующие в Катманду

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
2 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

Протестующие в Катманду

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
3 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

Протестующие в Катманду

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
4 из 13
© Getty Images / NurPhoto

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

Протестующие в Катманду

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

© Getty Images / NurPhoto
5 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

Протестующие в Катманду

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
6 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
7 из 13
© Getty Images / NurPhoto

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

Протестующие в Катманду

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 13
© Getty Images / NurPhoto

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

Протестующие в Катманду

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

© Getty Images / NurPhoto
9 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

Протестующие в комплексе Сингха Дурбар в Катманду

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
10 из 13
© Getty Images / Anadolu

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

Протестующие в Катманду

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

© Getty Images / Anadolu
11 из 13
© AP Photo / Niranjan Shrestha

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

Протестующие в Катманду

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
12 из 13
© Getty Images / NurPhoto

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

Протестующие в Катманду

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

© Getty Images / NurPhoto
13 из 13

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность соцсетей, которые не успели зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
1 из 13

Под запрет попали платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
2 из 13

Из-за этого в городах начались массовые протесты молодежи, которые СМИ назвали "Революцией поколения Z".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
3 из 13

При столкновениях с полицией погибли как минимум 19 протестующих, сотни ранены.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
4 из 13

По итогам правительство Непала решило снять запрет на работу ранее запрещенных соцсетей, однако сами протесты не прекратились.

© Getty Images / NurPhoto
5 из 13

На фото: поджог протестующими центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс".

© AP Photo / Niranjan Shrestha
6 из 13

Кроме того, протестующие атаковали офис генпрокурора, здание парламента и окружной суд Катманду.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
7 из 13

На фото: столкновения протестующих с полицией у здания парламента в Катманду.

© Getty Images / NurPhoto
8 из 13

Сообщается, что президент Рам Чандра Паудел принял отставку премьер-министра Шармы Оли и уже начал процедуру выдвижения нового кандидата на пост.

© Getty Images / NurPhoto
9 из 13

Все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии также подали в отставку со своих должностей в парламенте и местных органах власти.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
10 из 13

Из-за начавшихся протестов международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыли, а на территории аэропорта развернули силы армии Непала.

© Getty Images / Anadolu
11 из 13

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Там сообщили, что о наличии россиян среди пострадавших неизвестно.

© AP Photo / Niranjan Shrestha
12 из 13

В Катманду объявили комендантский час. Российский союз туриндустрии порекомендовал россиянам оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания местных властей.

© Getty Images / NurPhoto
13 из 13
В заявлении также говорится, что участники движения Generation Z покинули площадки протестов и не связаны ни с одним лицом или группой, причастной к вандализму или уничтожению государственной собственности.
"Наше движение не приветствует оппортунистов или членов политических партий, пытающихся использовать или искажать наши идеи. Мы не нуждались в них раньше и не нуждаемся в них сейчас. Это движение принадлежит исключительно молодёжи Непала - независимой, решительной и приверженной мирным переменам. В свете растущих рисков, создаваемых внешними агитаторами, мы настоятельно просим армию Непала тщательно оценить ситуацию и при необходимости ввести комендантский час в соответствующих районах для защиты граждан, поддержания порядка и предотвращения дальнейшего ущерба общественной собственности", - заявляют инициаторы протестов.
Цель движения остаётся неизменной, говорится далее в заявлении: надлежащее правительство с квалифицированными и некоррумпированными лидерами. Мы продолжим бороться за лучшее будущее посредством единства, честности и мирных действий.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
В миреНепалКатмандуБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала