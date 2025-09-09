https://ria.ru/20250909/nepal-2040794603.html

Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам

Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам - РИА Новости, 09.09.2025

Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам

Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T21:45:00+03:00

2025-09-09T21:45:00+03:00

2025-09-09T21:45:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040697440_0:83:3072:1810_1920x0_80_0_0_35e04fc6897c2691e1d8fd564cf79065.jpg

БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду и призвали вооруженные силы страны обеспечить безопасность и действие комендантского часа, сообщает индийский телеканал Times Now, публикуя текст заявления, озаглавленного "Протест Generation Z: разъяснения по поводу мирного движения и вандализма в отношении государственной собственности" "Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведён с чёткой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности", - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что участники движения Generation Z покинули площадки протестов и не связаны ни с одним лицом или группой, причастной к вандализму или уничтожению государственной собственности. "Наше движение не приветствует оппортунистов или членов политических партий, пытающихся использовать или искажать наши идеи. Мы не нуждались в них раньше и не нуждаемся в них сейчас. Это движение принадлежит исключительно молодёжи Непала - независимой, решительной и приверженной мирным переменам. В свете растущих рисков, создаваемых внешними агитаторами, мы настоятельно просим армию Непала тщательно оценить ситуацию и при необходимости ввести комендантский час в соответствующих районах для защиты граждан, поддержания порядка и предотвращения дальнейшего ущерба общественной собственности", - заявляют инициаторы протестов. Цель движения остаётся неизменной, говорится далее в заявлении: надлежащее правительство с квалифицированными и некоррумпированными лидерами. Мы продолжим бороться за лучшее будущее посредством единства, честности и мирных действий.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, беспорядки в непале