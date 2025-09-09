Инициаторы протестов в Непале заявили о непричастности к беспорядкам

БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду и призвали вооруженные силы страны обеспечить безопасность и действие комендантского часа, сообщает индийский телеканал Times Now, публикуя текст заявления, озаглавленного "Протест Generation Z: разъяснения по поводу мирного движения и вандализма в отношении государственной собственности" "Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведён с чёткой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности", - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что участники движения Generation Z покинули площадки протестов и не связаны ни с одним лицом или группой, причастной к вандализму или уничтожению государственной собственности. "Наше движение не приветствует оппортунистов или членов политических партий, пытающихся использовать или искажать наши идеи. Мы не нуждались в них раньше и не нуждаемся в них сейчас. Это движение принадлежит исключительно молодёжи Непала - независимой, решительной и приверженной мирным переменам. В свете растущих рисков, создаваемых внешними агитаторами, мы настоятельно просим армию Непала тщательно оценить ситуацию и при необходимости ввести комендантский час в соответствующих районах для защиты граждан, поддержания порядка и предотвращения дальнейшего ущерба общественной собственности", - заявляют инициаторы протестов. Цель движения остаётся неизменной, говорится далее в заявлении: надлежащее правительство с квалифицированными и некоррумпированными лидерами. Мы продолжим бороться за лучшее будущее посредством единства, честности и мирных действий.
БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Инициаторы протестов в Непале, называющие себя движением "Generation Z", опубликовали во вторник заявление о своей непричастности к беспорядкам и поджогам в Катманду и призвали вооруженные силы страны обеспечить безопасность и действие комендантского часа, сообщает индийский телеканал Times Now, публикуя текст заявления, озаглавленного "Протест Generation Z: разъяснения по поводу мирного движения и вандализма в отношении государственной собственности"
"Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведён с чёткой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности", - говорится в заявлении.
В заявлении также говорится, что участники движения Generation Z покинули площадки протестов и не связаны ни с одним лицом или группой, причастной к вандализму или уничтожению государственной собственности.
"Наше движение не приветствует оппортунистов или членов политических партий, пытающихся использовать или искажать наши идеи. Мы не нуждались в них раньше и не нуждаемся в них сейчас. Это движение принадлежит исключительно молодёжи Непала - независимой, решительной и приверженной мирным переменам. В свете растущих рисков, создаваемых внешними агитаторами, мы настоятельно просим армию Непала тщательно оценить ситуацию и при необходимости ввести комендантский час в соответствующих районах для защиты граждан, поддержания порядка и предотвращения дальнейшего ущерба общественной собственности", - заявляют инициаторы протестов.
Цель движения остаётся неизменной, говорится далее в заявлении: надлежащее правительство с квалифицированными и некоррумпированными лидерами. Мы продолжим бороться за лучшее будущее посредством единства, честности и мирных действий.
