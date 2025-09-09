Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии выразил сожаление в связи со столкновениями в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/nepal-2040790854.html
Премьер Индии выразил сожаление в связи со столкновениями в Непале
Премьер Индии выразил сожаление в связи со столкновениями в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Премьер Индии выразил сожаление в связи со столкновениями в Непале
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил сожаление в связи с насилием, произошедшим в Непале, и призвал жителей соседней страны поддерживать мир. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T21:11:00+03:00
2025-09-09T21:11:00+03:00
в мире
непал
индия
нарендра моди
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979319587_0:30:3187:1823_1920x0_80_0_0_e0238ab073f0c636dc24e927c2c897c0.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил сожаление в связи с насилием, произошедшим в Непале, и призвал жителей соседней страны поддерживать мир. "На заседании правительственного комитета по вопросам безопасности состоялось подробное обсуждение событий в Непале. Насилие в Непале вызывает ужас. Я глубоко обеспокоен тем, что многие молодые люди погибли. Стабильность, мир и процветание Непала имеют для нас первостепенное значение", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что призывает "всех братьев и сестер в Непале поддержать мир". В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
https://ria.ru/20250909/nepal-2040778579.html
непал
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979319587_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_027a11f0539f9406882a357d52f218a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, индия, нарендра моди, беспорядки в непале
В мире, Непал, Индия, Нарендра Моди, Беспорядки в Непале
Премьер Индии выразил сожаление в связи со столкновениями в Непале

Моди выразил сожаление из-за столкновений в Непале и призвал поддерживать мир

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил сожаление в связи с насилием, произошедшим в Непале, и призвал жителей соседней страны поддерживать мир.
"На заседании правительственного комитета по вопросам безопасности состоялось подробное обсуждение событий в Непале. Насилие в Непале вызывает ужас. Я глубоко обеспокоен тем, что многие молодые люди погибли. Стабильность, мир и процветание Непала имеют для нас первостепенное значение", - написал Моди в соцсети X.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
Он отметил, что призывает "всех братьев и сестер в Непале поддержать мир".
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z".
В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Российские туристы рассказали о том, что происходит в Непале
Вчера, 20:30
 
В миреНепалИндияНарендра МодиБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала