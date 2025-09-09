https://ria.ru/20250909/nepal-2040790854.html

Премьер Индии выразил сожаление в связи со столкновениями в Непале

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил сожаление в связи с насилием, произошедшим в Непале, и призвал жителей соседней страны поддерживать мир. "На заседании правительственного комитета по вопросам безопасности состоялось подробное обсуждение событий в Непале. Насилие в Непале вызывает ужас. Я глубоко обеспокоен тем, что многие молодые люди погибли. Стабильность, мир и процветание Непала имеют для нас первостепенное значение", - написал Моди в соцсети X. Он отметил, что призывает "всех братьев и сестер в Непале поддержать мир". В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

