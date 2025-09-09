Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/nepal-2040784206.html
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале
Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за ситуацией в Непале, охваченном протестами, призывает к сдержанности, заявил представитель генсека Всемирной Организации... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T20:42:00+03:00
2025-09-09T20:42:00+03:00
в мире
непал
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
беспорядки в непале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за ситуацией в Непале, охваченном протестами, призывает к сдержанности, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "Мы, очевидно, внимательно следим за ситуацией. Он (генсек ООН - ред.) очень опечален гибелью людей, четко призывает к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Власти страны, отметил он, должны соблюдать права человека, а протесты – проходить мирно. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040633078.html
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_3155e061adaf1f217436a293ff47704c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, непал, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, беспорядки в непале
В мире, Непал, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Беспорядки в Непале
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале

Генсек ООН Гутерреш призвал к сдержанности на фоне протестов в Непале

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за ситуацией в Непале, охваченном протестами, призывает к сдержанности, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы, очевидно, внимательно следим за ситуацией. Он (генсек ООН - ред.) очень опечален гибелью людей, четко призывает к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Протесты из-за запрета ряда соцсетей в Непале - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Армия Непала развернула войска на фоне беспорядков в стране
Вчера, 20:04
Власти страны, отметил он, должны соблюдать права человека, а протесты – проходить мирно.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z".
В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
В миреНепалСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООНБеспорядки в Непале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала