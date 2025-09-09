https://ria.ru/20250909/nepal-2040784206.html
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале
Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с протестами в Непале
2025-09-09T20:42:00+03:00
ООН, 9 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за ситуацией в Непале, охваченном протестами, призывает к сдержанности, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "Мы, очевидно, внимательно следим за ситуацией. Он (генсек ООН - ред.) очень опечален гибелью людей, четко призывает к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Власти страны, отметил он, должны соблюдать права человека, а протесты – проходить мирно. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
