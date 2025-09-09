Рейтинг@Mail.ru
В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов
20:03 09.09.2025
В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов
В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов - РИА Новости, 09.09.2025
В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub."С 22.00 (19.15 мск - ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
в мире, непал, беспорядки в непале
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов

Армия Непала вместе с силовиками развернула войска из-за беспорядков

Протестующие в Катманду
Протестующие в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub.
"С 22.00 (19.15 мск - ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
