В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов

В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов

Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T20:03:00+03:00

2025-09-09T20:03:00+03:00

2025-09-09T20:06:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub."С 22.00 (19.15 мск - ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.

