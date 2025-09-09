https://ria.ru/20250909/nepal-2040779089.html
В Непале армия развернула войска из-за продолжающихся протестов
Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Армия Непала развернула войска в координации с другими силовыми структурами на фоне продолжающихся беспорядков в стране, сообщил портал Khabarhub."С 22.00 (19.15 мск - ред.) непальская армия начала развертывание войск в координации с другими силовыми структурами, поскольку масштабные грабежи, поджоги и вандализм продолжают выходить из-под контроля", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
