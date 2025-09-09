Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал причины массовых протестов в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
19:49 09.09.2025
Эксперт назвал причины массовых протестов в Непале
Эксперт назвал причины массовых протестов в Непале
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Власти Непала проявили слабость, увидев масштабы протестов в стране, а основными причинами быстрого развития событий стало отсутствие альтернатив для иностранных соцсетей и коррупция, заявил РИА Новости доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. "Увидев масштабы возмущения, правительство сразу отыграло назад, не проявило жесткости, а показало свою слабость. Такие вещи только распаляют толпу, и они решили, что можно добиться и большего", - сказал Волхонский. Он добавил, что само решение о закрытии социальных сетей в Непале не оставляло для граждан страны какой-либо альтернативы для общения онлайн, поэтому запрет вызвал такое возмущение. "Кроме того, в Непале, конечно, есть коррупция. В 2008 году там свергли короля и установили коммунистический режим, после чего и начался рост коррупции", - добавил эксперт. Отвечая на вопрос о возможной вовлеченности Запада в протесты, он отметил, что такое предположение имеет право на существование. "Я такое предположение (о заинтересованности и вовлеченности Запада - ред.) не отметаю с порога, но и не подписываюсь под ним. На политику Непала влияют Китай и Индия, и она интересна в первую очередь для них. Но я не думаю, что Непал станет большим раздражителем в отношениях этих стран, поскольку он постоянно существующий раздражитель, а Пекин и Нью-Дели нашли общие точки соприкосновения. На их отношения протесты не повлияют", - сказал Волхонский.
непал
в мире, непал, борис волхонский, беспорядки в непале
В мире, Непал, Борис Волхонский, Беспорядки в Непале
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии
Вчера, 19:37
 
В миреНепалБорис ВолхонскийБеспорядки в Непале
 
 
