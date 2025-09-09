https://ria.ru/20250909/nepal-2040775137.html

Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД

Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД - РИА Новости, 09.09.2025

Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД

Россияне, согласно имеющейся информации, не пострадали при беспорядках в Непале, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T19:44:00+03:00

2025-09-09T19:44:00+03:00

2025-09-09T20:24:00+03:00

в мире

непал

россия

катманду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040663454_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_61d0c993b289dce7249bbbe404a2967c.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне, согласно имеющейся информации, не пострадали при беспорядках в Непале, сообщили в МИД РФ. "По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что обстановка вокруг посольства России в Катманду, столице Непала, остается спокойной.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html

непал

россия

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, россия, катманду