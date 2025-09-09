https://ria.ru/20250909/nepal-2040775137.html
Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД
Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД - РИА Новости, 09.09.2025
Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД
Россияне, согласно имеющейся информации, не пострадали при беспорядках в Непале, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:44:00+03:00
2025-09-09T19:44:00+03:00
2025-09-09T20:24:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россияне, согласно имеющейся информации, не пострадали при беспорядках в Непале, сообщили в МИД РФ. "По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что обстановка вокруг посольства России в Катманду, столице Непала, остается спокойной.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Россияне не пострадали при беспорядках в Непале, сообщил МИД
МИД сообщил, что россиян нет среди пострадавших при беспорядках в Непале