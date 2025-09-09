Российская туристка рассказала о ситуации в Непале

ДЖАКАРТА, 9 сен – РИА Новости. Сейчас закрыты все заведения в популярном среди туристов непальском городе Покхара, в правительственном отеле и ряде зданий города идет пожар, сообщила РИА Новости туристка из России Юлия. "У нас тихо сейчас. Никто не шумит, по улицам никто не ездит и не ходит. Ощущение, что все успокоилось. Все магазины и кафе закрыты, закрыто все в городе", - поделилась Юлия. Собеседница агентства предоставила видео, на котором видно, как "горит до тла" правительственный отель и другие здания. Также слышен взрыв из здания отеля, предположительно, от газового баллона. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Пожар в правительственном отеле в туристическом городе Непала Покхаре
Пожар в правительственном отеле в туристическом городе Непала Покхаре.
ДЖАКАРТА, 9 сен – РИА Новости. Сейчас закрыты все заведения в популярном среди туристов непальском городе Покхара, в правительственном отеле и ряде зданий города идет пожар, сообщила РИА Новости туристка из России Юлия.
"У нас тихо сейчас. Никто не шумит, по улицам никто не ездит и не ходит. Ощущение, что все успокоилось. Все магазины и кафе закрыты, закрыто все в городе", - поделилась Юлия.
Собеседница агентства предоставила видео, на котором видно, как "горит до тла" правительственный отель и другие здания. Также слышен взрыв из здания отеля, предположительно, от газового баллона.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, более 300 получили ранения. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.
Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
