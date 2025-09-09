Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 09.09.2025 (обновлено: 19:42 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040773678.html
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии
Насилие и поджоги начались на границе Непала с Индией, все пограничные пункты пропуска закрыты, сообщает издание India Today. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:37:00+03:00
2025-09-09T19:42:00+03:00
в мире
индия
непал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040652499_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2aaa2e28bac845436389beb410a1f559.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Насилие и поджоги начались на границе Непала с Индией, все пограничные пункты пропуска закрыты, сообщает издание India Today."Насилие и поджоги начались на всех пунктах пропуска на границе Непала и Индии, полицейские посты были подожжены на фоне эскалации беспорядков... Власти распорядились полностью закрыть все пункты пропуска", - говорится в сообщении.По данным издания, в районах, затронутых беспорядками, некоторые полицейские оставили свои посты.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
индия
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040652499_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_a790482c1edf901160b18a4bf4d155df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, непал
В мире, Индия, Непал
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии

India Today: насилие и поджоги начались на границе Индии и Непала

© AP Photo / Niranjan ShresthaПротестующий в Катманду
Протестующий в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующий в Катманду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Насилие и поджоги начались на границе Непала с Индией, все пограничные пункты пропуска закрыты, сообщает издание India Today.
"Насилие и поджоги начались на всех пунктах пропуска на границе Непала и Индии, полицейские посты были подожжены на фоне эскалации беспорядков... Власти распорядились полностью закрыть все пункты пропуска", - говорится в сообщении.
По данным издания, в районах, затронутых беспорядками, некоторые полицейские оставили свои посты.
Протесты в Катманду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16
 
В миреИндияНепал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала