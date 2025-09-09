https://ria.ru/20250909/nepal-2040773678.html
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии - РИА Новости, 09.09.2025
СМИ сообщают о поджогах на границе Непала и Индии
Насилие и поджоги начались на границе Непала с Индией, все пограничные пункты пропуска закрыты, сообщает издание India Today. РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Насилие и поджоги начались на границе Непала с Индией, все пограничные пункты пропуска закрыты, сообщает издание India Today."Насилие и поджоги начались на всех пунктах пропуска на границе Непала и Индии, полицейские посты были подожжены на фоне эскалации беспорядков... Власти распорядились полностью закрыть все пункты пропуска", - говорится в сообщении.По данным издания, в районах, затронутых беспорядками, некоторые полицейские оставили свои посты.
