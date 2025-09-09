https://ria.ru/20250909/nepal-2040773356.html
Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале
Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале
Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T19:36:00+03:00
2025-09-09T19:36:00+03:00
2025-09-09T19:39:00+03:00
непал
в мире
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в МИД РФ."В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - говорится в сообщении на сайте министерства.
https://ria.ru/20250909/nepal-2040673358.html
непал
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, в мире, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Непал, В мире, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале
МИД заявил, что Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале