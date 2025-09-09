https://ria.ru/20250909/nepal-2040773356.html

Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале

Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 09.09.2025

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия выступает за мирное разрешение кризиса в Непале в рамках правого поля, надеется на скорую нормализацию обстановки, сообщили в МИД РФ."В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где начиная с 8 сентября имеют место массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые. Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - говорится в сообщении на сайте министерства.

