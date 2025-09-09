https://ria.ru/20250909/nepal-2040755673.html

В Непале протестующие подожгли более десятка государственных зданий

В Непале протестующие подожгли более десятка государственных зданий

непал

беспорядки в непале

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли более десятка частных и государственных зданий в районе Рупандехи, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию. "Протестующие подожгли более десятка государственных и частных зданий в Рупандехи, включая два суда", - пишет издание. Отмечается, что также были уничтожены важные документы и дела в высоком суде в городе Бутвал и окружном суде в городе Сиддхартханагар. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

непал

