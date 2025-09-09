Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы
16:44 09.09.2025 (обновлено: 16:48 09.09.2025)
Протестующие в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы
Протестующие в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы, а также четыре правительственных транспортных средства, сообщает издание Kathmandu Post."Во вторник вечером протестующие Generation Z подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве. Около тысячи демонстрантов ворвались на территорию аэропорта, повредили имущество и подожгли четыре служебных автомобиля. Также были повреждены несколько автомобилей службы безопасности", - говорится в сообщении издания в соцсети Х.
Протестующие в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы, а также четыре правительственных транспортных средства, сообщает издание Kathmandu Post.
"Во вторник вечером протестующие Generation Z подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве. Около тысячи демонстрантов ворвались на территорию аэропорта, повредили имущество и подожгли четыре служебных автомобиля. Также были повреждены несколько автомобилей службы безопасности", - говорится в сообщении издания в соцсети Х.
