Протестующие в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы

2025-09-09T16:44:00+03:00

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли аэропорт Бхайрахавы, а также четыре правительственных транспортных средства, сообщает издание Kathmandu Post."Во вторник вечером протестующие Generation Z подожгли Международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве. Около тысячи демонстрантов ворвались на территорию аэропорта, повредили имущество и подожгли четыре служебных автомобиля. Также были повреждены несколько автомобилей службы безопасности", - говорится в сообщении издания в соцсети Х.

