Участники беспорядков в Непале атаковали тюрьму Дхангадхи
В Непале из тюрьмы Дхангадхи сбежали заключенные после атак участников протестов
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники беспорядков в Непале атаковали тюрьму в Дхангадхи, сотни заключенных сбежали, сообщает издание India Today.
"Протестующие в Дхангадхи... атаковали тюрьму... что способствовало побегу сотен заключенных", - говорится в сообщении издания.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Что известно о протестах в Непале
Вчера, 14:16