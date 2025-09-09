https://ria.ru/20250909/nepal-2040711726.html

В Непале протестующие подожгли здание ассамблеи Гандаки

В Непале протестующие подожгли здание ассамблеи Гандаки

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники протестов в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, подожгли здание провинциальной ассамблеи Гандаки, пишет газета Kathmandu Post. "Во вторник протестующие подожгли здание провинциального собрания Гандаки в Надипуре, Покхара", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что были подожжены зал провинциального собрания, секретариат собрания, академия подготовки провинции Гандаки, столовая собрания, близлежащие жилые дома, два автомобиля и мотоцикл. Кроме того, в огне были уничтожены библиотека, пресс-центр парламента Гандаки и офисы парламентских партий. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

