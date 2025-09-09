https://ria.ru/20250909/nepal-2040710282.html

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале - РИА Новости, 09.09.2025

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале

Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T16:07:00+03:00

2025-09-09T16:07:00+03:00

2025-09-09T16:08:00+03:00

видео

беспорядки в непале

непал

катманду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040695196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_623eabfb926640b7263992a74f55744d.jpg

Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс. 2025-09-09T16:07 true PT2M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, беспорядки в непале, непал, видео, катманду