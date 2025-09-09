https://ria.ru/20250909/nepal-2040710282.html
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
