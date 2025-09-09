Рейтинг@Mail.ru
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 09.09.2025 (обновлено: 16:08 09.09.2025)
https://ria.ru/20250909/nepal-2040710282.html
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале - РИА Новости, 09.09.2025
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:07:00+03:00
2025-09-09T16:08:00+03:00
видео
беспорядки в непале
непал
катманду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040695196_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_623eabfb926640b7263992a74f55744d.jpg
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
непал
катманду
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
2025-09-09T16:07
true
PT2M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040695196_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7eaf27e4efbe8807135ca9782c9b7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, беспорядки в непале, непал, видео, катманду
Видео, Беспорядки в Непале, Непал, Катманду
Здания правительства в огне: беспорядки в Непале
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
2025-09-09T16:07
true
PT2M09S

Здания правительства в огне: беспорядки в Непале

Читать ria.ru в
Дзен
Непал охватили многотысячные акции протеста. В конце минувшей недели власти республики ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей. Это привело к массовым беспорядкам. В результате столкновений с полицией более 20 человек погибли, сотни ранены. Позже закон отменили, но протесты не прекратились. Люди подожгли здание парламента, центральный офис правящей партии, здание Верховного суда, офис президента и правительственный комплекс.
 
ВидеоБеспорядки в НепалеНепалКатманду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала