Здание непальского СМИ Kantipur подверглось нападению

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Непальское издание Kathmandu Post сообщило о нападении на здание связанного с ним СМИ Kantipur, их серверы вышли из строя."Сегодня здание Kantipur подверглось нападению и было подожжено. В результате наши серверы вышли из строя, поэтому мы публикуем все наши сообщения и новости в социальных сетях", - говорится в сообщении издания в соцсети Х.Как сообщает газета India Today, участники беспорядков совершили акты вандализма в зданиях средств массовой информации в Катманду и Кантипуре.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 19 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

