Эксперт рассказал, кто может стоять за беспорядками в Непале

Эксперт рассказал, кто может стоять за беспорядками в Непале

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В организации беспорядков в Непале могут быть замешаны сторонники восстановления монархии, однако нет гарантии, что они будут играть важную роль в будущем политическом раскладе, заявил в интервью РИА Новости исполнительный редактор газеты "Артхик Абхиян" Притхви Шрестха. "Возможно, в этих протестах замешаны политические силы, в прошлом потерпевшие поражение, в том числе монархисты, которые заинтересованы в падении нынешнего правительства", - отметил он. "Они, безусловно, заинтересованы в восстановлении монархии, но нет гарантии, что они будут играть какую-либо роль в будущем политическом раскладе. На первый план сейчас выходят молодые лидеры, такие как Бален Шах, который уже заявил, что будет вести переговоры с военными после роспуска действующего парламента", - пояснил Шрестха. По словам эксперта, ситуация остаётся крайне непредсказуемой. "Согласно конституционной процедуре, основные партии должны выдвинуть кандидатов на министерские посты в новом правительстве, однако толпа не хочет видеть никого из руководителей политических партий во главе правительства. Поэтому ситуация может развиваться как в русле Конституции, так и вне его", - заключил он. Во вторник армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как участники беспорядков вошли в его резиденцию, его офис в столице подожжен, сообщает портал Khabarhub. Ранее портал сообщал, что участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, вошли в резиденцию президента страны. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. В Катманду 1 июня 2001 года был застрелен король Бирендра Бир Бикрам Шах Дев, глубоко почитавшийся непальцами и как инкарнация Шивы, одного из главных богов индуистского пантеона, и как монарх-реформатор. Погибли также королева Ашварья, младший сын короля принц Нираджан, три принцессы - дочь короля Шрути Рана, а также две его сестры - Шарада Шаха и Шанти Сингх. По официальной версии, убийца - наследный принц Дипендра. В состоянии алкогольного опьянения он застрелил членов монаршей семьи, а потом покончил с собой. После этого на престол взошел его дядя и брат погибшего короля Гьянендра Шах. В 2008 году после массовых антимонархических выступлений монархия в Непале была отменена. С тех пор эта страна носит название Федеративной Демократической Республики Непал.

