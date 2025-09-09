В Непале у здания главного управления полиции произошла стрельба
Khabarhub: в Непале у здания главного управления полиции произошла стрельба
© AP Photo / Niranjan ShresthaПротест в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протест в Катманду. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Стрельба произошла возле здания главного управления полиции Непала на фоне беспорядков в стране, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub.
"Возле главного управления полиции Непала... произошла стрельба, когда протестующие попытались атаковать здание", - сообщает портал.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
