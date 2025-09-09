https://ria.ru/20250909/nepal-2040693376.html

Участники беспорядков в Непале заявили о переходе страны под их руководство

Участники беспорядков в Непале заявили о переходе страны под их руководство

в мире

непал

беспорядки в непале

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, а также призвали сформировать новый кабмин и провести выборы, сообщает издание India Today."Эта страна перешла под наше руководство. Государственной собственности не нанесен ущерб... Наша минимальная позиция - сформировать гражданское правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, и провести новые выборы", - приводит издание заявление движения.

