Участники беспорядков в Непале заявили о переходе страны под их руководство
Участники беспорядков в Непале заявили о переходе страны под их руководство - РИА Новости, 09.09.2025
Участники беспорядков в Непале заявили о переходе страны под их руководство
Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, а также призвали сформировать новый кабмин и провести... РИА Новости, 09.09.2025
в мире
непал
беспорядки в непале
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Участники антиправительственных беспорядков в Непале заявили, что страна перешла под их руководство, а также призвали сформировать новый кабмин и провести выборы, сообщает издание India Today."Эта страна перешла под наше руководство. Государственной собственности не нанесен ущерб... Наша минимальная позиция - сформировать гражданское правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, и провести новые выборы", - приводит издание заявление движения.
непал
В мире, Непал, Беспорядки в Непале
