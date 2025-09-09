В Непале на фоне беспорядков из тюрьмы сбежали заключенные
Из тюрьмы в непальском Лалитпуре на сбежали не менее 1,5 тыс заключенных
Протестующие в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Протестующие в Катманду. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 1,5 тысяч заключенных тюрьмы в непальском городе Лалитпур сбежали на фоне беспорядков в стране, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub.
"Все заключенные тюрьмы Накху в Лалитпуре покинули учреждение. До инцидента в тюрьме Накху содержалось не менее 1,5 тысяч заключённых", - пишет портал .
Khabarhub со ссылкой на источники сообщает, что полиция покинула свои посты безопасности, позволив заключенным уйти, что вызвало опасения по поводу возросших рисков безопасности в этом районе.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
