В Непале на фоне беспорядков из тюрьмы сбежали заключенные

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 1,5 тысяч заключенных тюрьмы в непальском городе Лалитпур сбежали на фоне беспорядков в стране, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, сообщает портал Khabarhub."Все заключенные тюрьмы Накху в Лалитпуре покинули учреждение. До инцидента в тюрьме Накху содержалось не менее 1,5 тысяч заключённых", - пишет портал .Khabarhub со ссылкой на источники сообщает, что полиция покинула свои посты безопасности, позволив заключенным уйти, что вызвало опасения по поводу возросших рисков безопасности в этом районе.В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

